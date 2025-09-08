Под Москвой женщина отстреливалась от беспилотника из винтовки

Под Шатурой в Московской области женщина из винтовки отстреливалась от беспилотника, который запустил ее девятилетний сосед. Об этом рассказал отец мальчика, его слова приводит ИА Regnum.

«Мой сын запускал дрон над нашей дачей, когда я услышал звуки стрельбы. Было похоже, что кто-то стреляет из пневматической винтовки. Я подбежал к ребенку, взял у него пульт и увидел по камере с квадрокоптера, что это наша соседка, живущая через забор от нас, бегает по своему участку с пневматической винтовкой», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что женщина пыталась подстрелить дрон, но ее попытки не увенчались успехом. Квадрокоптер не получил никаких повреждений, однако мужчина вызвал на место происшествия полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели с женщиной беседу, соседи друг к другу претензий не имеют.

В марте МЧС России запретило сбивать дроны подручными средствами, а также подходить к упавшим беспилотным летательным аппаратам и трогать их. Это произошло после нескольких случаев, когда люди сбивали дроны во время атак ВСУ из оружия.