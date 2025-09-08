Продюсер оценил влияние задержания на гонорары Аглаи Тарасовой

Продюсер Дворцов: Гонорары актрисы Аглаи Тарасовой урежут вдвое после скандала

Гонорары российской актрисы Аглаи Тарасовой уменьшатся вдвое после задержания по делу о наркотиках. Таким мнением поделился продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Абзацем».

Собеседник издания предсказал, что после скандала многие режиссеры откажутся от работы со звездой фильмов «Лед» и «Холоп». По словам продюсера, в проектах, где Тарасова уже заявлена, ее гонорар за съемочный день сократят.

«Гонорары урежут в два раза. Это 100–150 тысяч рублей в сутки. Я очень сомневаюсь, что многие захотят с ней в ближайшее время сотрудничать», — заявил Дворцов.

Ранее стало известно, что Тарасова зарабатывает от 9 до 18 миллионов рублей за проект, один съемочный день актрисы стоит от 300 тысяч рублей.

5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Позже артистке была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.