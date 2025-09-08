Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:47, 8 сентября 2025Культура

Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой

KP.RU: Актриса Аглая Тарасова зарабатывает до 18 миллионов рублей за проект
Ольга Коровина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская актриса Аглая Тарасова зарабатывает от 9 до 18 миллионов рублей за проект. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на одного из продюсеров.

Собеседник издания отметил, что артистка не испытывает недостатка предложений, поэтому относится к проектам выборочно. По его словам, один съемочный день Тарасовой стоит от 300 тысяч рублей. В зависимости от условий и количества смен за один проект актриса может заработать до 18 миллионов.

Ранее стало известно, что Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово по делу о наркотиках, избрана мера пресечения. Ей назначен запрет определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

О том, что в вещах Тарасовой нашли запрещенные вещества, стало известно 5 сентября. На таможенном досмотре у актрисы изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский лидер предложил разделить Украину на три части. Что ответили в России?

    Бразильский футболист «Зенита» рассказал о кошмарной вещи в России

    Европа собралась нанести удар по главному покупателю российской нефти

    Названы три любимых направления для отдыха россиян этим летом

    Раскрыты характеристики iPhone 17 Pro

    Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой

    Раскрыты детали расправы над 15-летней школьницей в российском апарт-отеле

    Китай решил запастись соей на случай продолжения торговой войны с США

    «АвтоВАЗ» отзовет тысячи Lada из-за проблем с подушками безопасности

    Камера трамвая сняла на видео смертельный наезд на электросамокатчика в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости