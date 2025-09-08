Раскрыты многомиллионные гонорары Аглаи Тарасовой

KP.RU: Актриса Аглая Тарасова зарабатывает до 18 миллионов рублей за проект

Российская актриса Аглая Тарасова зарабатывает от 9 до 18 миллионов рублей за проект. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на одного из продюсеров.

Собеседник издания отметил, что артистка не испытывает недостатка предложений, поэтому относится к проектам выборочно. По его словам, один съемочный день Тарасовой стоит от 300 тысяч рублей. В зависимости от условий и количества смен за один проект актриса может заработать до 18 миллионов.

Ранее стало известно, что Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово по делу о наркотиках, избрана мера пресечения. Ей назначен запрет определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

О том, что в вещах Тарасовой нашли запрещенные вещества, стало известно 5 сентября. На таможенном досмотре у актрисы изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.