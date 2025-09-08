Бывший СССР
Путин отправится с почетным визитом в страну СНГ

Замглавы МИД Панкин: Путин посетит Таджикистан с государственным визитом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 9 октября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передает ТАСС.

«Я уверен, что [визит] придаст новый мощный импульс развитию наших многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов», — подчеркнул дипломат.

Как подчеркнул замглавы МИД на приеме в посольстве Таджикистана, посвященном Дню независимости страны, Путин и президент республики Эмомали Рахмон личным примером задают тон двусторонним отношениям.

Государственный визит является наиболее почетной категорией визитов глав государств. Как правило, он совершается один раз в течение президентского срока и занимает 2-3 дня.

Ранее Путин пообщался с Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

