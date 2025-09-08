Изменение взгляда на расизм в США объяснили

Взгляд американцев на проблему расизма меняется из-за происходящего в стране правого поворота. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

«Консервативные настроения теперь царят в истеблишменте, и они начинают распространяться на все американское общество», — заметила политолог.

Эти тенденции, по ее словам, приводят к тому, что интерес к проблемам афроамериканцев заметно снизится. В целом республиканская администрация США намерена пересмотреть концепцию DEI (Diversity, Equity and Inclusion, «разнообразие, равенство и инклюзия»), которая позитивно выделяет разные уязвимые группы. Теперь происходит отмена подобных программ, заключила эксперт.

Ранее Богуславская описала отношение президента США Дональда Трампа к проблеме расизма. По ее словам, американский лидер считает критическую расовую теорию «формой антиамериканизма».