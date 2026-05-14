15:27, 14 мая 2026Мир

Тайвань отреагировал на переговоры Си Цзиньпина и Трампа

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kenny Holston / Pool / Reuters

МИД Китайской Республики (Тайваня — прим. «Ленты.ру») заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не может представлять Тайвань на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Сообщение внешнеполитического ведомства передает телеканал Sky News.

«Китай не имеет права представлять Тайвань при выдвижении каких-либо претензий на международной арене», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что Пекин продолжает провокации в Южно-Китайском море, направляя в регион военные самолеты и корабли даже во время встречи Си Цзиньпина и Трампа.

Трамп прибыл с госвизитом в Китай 13 мая. Он и председатель Си Цзиньпин провели переговоры.

