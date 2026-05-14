Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 14 мая 2026Экономика

Жители российского города остались без воды

Жители Невинномысска остались без воды, причина устанавливается
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жители города Невинномысска остались без воды. Об этом в мессенджере «Макс» уведомил мэр Михаил Миненков.

Водоснабжение отключили у более чем 113 тысяч местных жителей. Как сообщается, подачу ресурса ограничили на фильтровальной станции «Водоканала». Причины перебоев с водой пока устанавливают, к работе привлечены профильные специалисты.

В январе холодной воды лишились почти 100 тысяч жителей Саратова. В зоне отключения оказались 244 многоквартирных дома, 1233 частных дома, 18 объектов социальной инфраструктуры и 5 котельных. Водоснабжение отключили из-за коммунальной аварии.

В том же месяце без воды остались несколько районов Ростовской области. В частности, подачу ресурса приостановили в городе Гуково и нескольких поселках Красносулинского района. Отключение длилось несколько дней: на четвертые сутки в домах закончились запасы воды, а в магазинах раскупили почти все пятилитровые бутылки воды.

Ранее масштабное отключение воды произошло в городе Кингисепп в Ленинградской области. Без холодной воды остались более девяти тысяч местных жителей. Ситуацию объяснили аварией на сетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц ответил на предложение Путина

    Любителей кофе и алкоголя предупредили о «двойном ударе» по желудку

    Российская звезда заказала выпускное платье для дочери у модельера «Дьявол носит Prada 2»

    В России собрались поддержать заводы с помощью обязательных закупок

    Экс-директор ЦРУ предупредил об иранском «пистолете у головы» США

    Путин призвал быстрее применять инновации в промышленности

    Россияне отложили бронирование летних туров за рубеж из-за кризиса на Ближнем Востоке

    iPhone 17e подешевел в России

    Тайвань отреагировал на переговоры Си Цзиньпина и Трампа

    Кремль высказался по делу Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok