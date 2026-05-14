Жители российского города остались без воды

Жители Невинномысска остались без воды, причина устанавливается

Жители города Невинномысска остались без воды. Об этом в мессенджере «Макс» уведомил мэр Михаил Миненков.

Водоснабжение отключили у более чем 113 тысяч местных жителей. Как сообщается, подачу ресурса ограничили на фильтровальной станции «Водоканала». Причины перебоев с водой пока устанавливают, к работе привлечены профильные специалисты.

В январе холодной воды лишились почти 100 тысяч жителей Саратова. В зоне отключения оказались 244 многоквартирных дома, 1233 частных дома, 18 объектов социальной инфраструктуры и 5 котельных. Водоснабжение отключили из-за коммунальной аварии.

В том же месяце без воды остались несколько районов Ростовской области. В частности, подачу ресурса приостановили в городе Гуково и нескольких поселках Красносулинского района. Отключение длилось несколько дней: на четвертые сутки в домах закончились запасы воды, а в магазинах раскупили почти все пятилитровые бутылки воды.

Ранее масштабное отключение воды произошло в городе Кингисепп в Ленинградской области. Без холодной воды остались более девяти тысяч местных жителей. Ситуацию объяснили аварией на сетях.