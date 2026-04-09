Тысячи россиян остались без холодной воды

17:53, 9 апреля 2026Экономика

МЧС: 9613 жителей Ленобласти остались без холодной воды из-за аварии
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Около 10 тысяч жителей города Кингисеппа в Ленобласти остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает «Ъ Северо-Запад» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на водопроводной сети в районе дома номер 37/2 на улице Большой Советской. В результате доступа к питьевой воде лишились 9613 человек в домах и квартирах.

В МЧС заявили, что на время аварийного отключения для жильцов пострадавших домов будет организован подвоз холодной воды. Для этого россиянам нужно оставить заявку в водоканал, уточнили в ведомстве. На место аварии уже выехали специалисты и начали ремонт инфраструктуры.

Ранее Северо-Курильск остался без электричества из-за ураганного ветра. Блэкаут в российском городе наступил из-за того, что стихия повалила несколько столбов линий электропередачи. В результате практически весь населенный пункт лишился света.

