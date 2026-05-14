Россияне устроили своим женам самые необычные выписки из роддома

Анастасия Алимпиева

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom

Россияне нередко устраивают своим женам яркие и необычные выписки из роддома в благодарность за рождение детей. Списком самых необычных праздников, организованных в последнее время, делится издание KP.RU.

Так, журналисты вспомнили, как житель Ростова-на-Дону приехал встречать свою супругу, которая родила ему четвертого ребенка, в сопровождении военного оркестра. Артисты исполнили песню «Влюбленный самолет», где поются строчки: «Я люблю тебя, Дима». Репертуар был выбран по случаю, так как мальчика назвали Дмитрием. А в Уфе новоиспеченный отец подарил возлюбленной Mercedes за 20 миллионов рублей, доверху забитый красными розами.

Житель Перми выбрал другой способ удивить любимую. Он решил поздравить ее с рождением ребенка еще до выписки, приехав к роддому на автовышке. С ее помощью мужчина поднялся на высоту третьего этажа и развернул трогательный плакат, на котором было написано «Спасибо за сына», нарисован младенец и вклеены романтичные семейные фото. При этом автовышку горожанину одолжили на работе — он трудится в управляющей компании.

А когда в третий раз стал отцом мобилизованный житель Набережных Челнов, вместе с ним супругу пришли поздравить родственники, коллеги, представители власти и целый ансамбль. Рождение малыша совпало с отпуском мужчины, поэтому он смог в полной мере насладиться этим радостным событием, а ансамбль «Моро» из дома дружбы народов «Родник» подготовил для его семьи приятный сюрприз — исполнил песню «О России».

В Новосибирске к местной жительнице и вовсе приехали пожарные. При этом отмечается, что они накануне спасли будущую роженицу из горящего дома. Спасатели вынесли ее на спинальном щите с последнего этажа и оказали первую помощь. После этого будущую мать госпитализировали, а на следующий день она родила мальчика.

«Сына назвали Лукой. Он был лучиком света в непроглядном черном дыме, который чуть не погубил нас в тот день», — рассказала спасенная россиянка.

Ранее младенцев в военной форме выписали из роддома в Кемерово. Отмечалось, что медсестры пошили тематические вещи к 9 Мая.

