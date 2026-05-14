15:19, 14 мая 2026Россия

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и нового уполномоченного по правам человека

Никита Абрамов

Президент России Владимир Путин встретится с новым уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой тогда, когда позволит график. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Как только будет возможность в графике президента, я уверен, встреча состоится», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Каких-либо других подробностей Песков не сообщил.

14 мая 2026 года Татьяна Москалькова покинула пост омбудсмена. Затем Госдума назначила на эту должность председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову.

