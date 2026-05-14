Бывший СССР
14:41, 14 мая 2026Бывший СССР

Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Армения не введет санкции против России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов, передает Armenpress.

«Мы заявили, что не войдем в санкционный режим, но и не сделаем шагов, чтобы самим под него не попасть», — объяснил политик.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что в случае если Армения вступит в Европейский союз (ЕС), Ереван будет вынужден ввести санкции против России и лишится многих привилегий после выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В апреле глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС приветствует меры Армении по борьбе с обходом антироссийских санкций.

