11:55, 8 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержанном ФСБ террористе из Азербайджана

Задержанный ФСБ гражданин Азербайджана планировал собрать несколько СВУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Гражданин Азербайджана, готовивший теракты в Ессентуках и Ставрополе, планировал собрать несколько самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, у мужчины изъяли компоненты для взрывных устройств, средства связи и доказательства его деятельности. Отмечается, что ранее он проходил службу в спецподразделениях.

Возбуждено дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Иностранец вступил в состав украинской террористической организации, запрещенной на территории России. По заданию ее главарей он провел разведку нескольких объектов, на которых планировалось совершить теракты и диверсии. В частности, речь идет о зданиях силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.

