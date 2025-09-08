Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:16, 8 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

Пропавшую без вести мать двух детей-инвалидов из Аксая задушил экс-супруг
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ростовский Следком»

В Ростовской области жителю предъявили обвинение в расправе над бывшей супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, потерпевшая уснула в машине экс-мужа в то время, когда он ее подвозил. Мужчина решил воспользоваться моментом, достал провод и принялся душить женщину. После этого он перенес тело в лес и избавился от ее вещей, а затем скрылся.

Ранее он отрицал причастность к ее пропаже, однако теперь признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

40-летняя мать двух детей-инвалидов перестала выходить на связь 25 августа, когда ехала в Ростов-на-Дону из Аксая. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. 3 сентября женщину нашли без признаков жизни в лесополосе на левом берегу реки Дон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    В российском городе мать и сын участвовали в группировке по обману пенсионеров

    Названа доля отказавшихся от премий российских компаний

    В Германии сообщили детали расследования диверсий на «Северных потоках»

    Украина потеряла в зоне СВО вооружение за полмиллиарда рублей

    Тренер сборной Катара оценил уровень российской национальной команды

    Microsoft случайно отрекламировала Apple

    Акции производителя Labubu резко подешевели

    Женщина отправилась на пробежку за вином и оказалась на дне озера

    Убийца Парубия обвинял ВСУ в событиях в Буче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости