Раскрыты способы защиты от дипфейков мошенников

F6: Для защиты от дипфейков нужно скептически относиться к странным сообщениям

Защититься от дипфейков поможет скептическое отношение к любым странным или непонятным текстовым или голосовым сообщениям в мессенджерах, заявил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл способы не стать жертвой мошенников.

«Если вы получили такое странное сообщение, уведомите об этом отправителя по телефону или лично, не используя мессенджер, который может быть скомпрометирован. Если у отправителя угнали аккаунт, ему следует как можно быстрее сообщить об этом администрации сервиса», — сказал Золотухин.

Он добавил, что россиянам стоит обязательно включить в мессенджерах двухфакторное подтверждение входа и не переходить по подозрительным ссылкам. Если же злоумышленники успели выманить деньги, то жертвам нужно сразу же обратиться в полицию.

Золотухин также рассказал о пяти основных схемах мошенников, при реализации которых применяются голосовые и видео-подделки. В их число вошли схемы FakeBoss, FakeDate и FakeNews, подразумевающие получение дипфейков от имени руководителей жертвы, потенциальных романтических партнеров и чиновников различного уровня соответственно. Кроме того, преступники заманивают россиян в мошеннические инвестиционные проекты, связанные с криптовалютами, а также высылают фейковые аудио и видео с просьбой одолжить им деньги.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали представляться хакерами, которым «заказали» жертву, и предлагают «перебить» предложение. В качестве доказательства приведенной работы злоумышленник показывает жертве ФИО, номер телефона, адрес, возможно, также паспортные данные.