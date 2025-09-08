Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

Раскрыты способы защиты от дипфейков мошенников

F6: Для защиты от дипфейков нужно скептически относиться к странным сообщениям
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Защититься от дипфейков поможет скептическое отношение к любым странным или непонятным текстовым или голосовым сообщениям в мессенджерах, заявил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл способы не стать жертвой мошенников.

«Если вы получили такое странное сообщение, уведомите об этом отправителя по телефону или лично, не используя мессенджер, который может быть скомпрометирован. Если у отправителя угнали аккаунт, ему следует как можно быстрее сообщить об этом администрации сервиса», — сказал Золотухин.

Материалы по теме:
17-летний гений взломал крупнейшие компании мира. Остаток жизни он проведет в психиатрической больнице строгого режима
17-летний гений взломал крупнейшие компании мира.Остаток жизни он проведет в психиатрической больнице строгого режима
18 января 2024
«Разбогатей или умри пытаясь» Как завербованный спецслужбами хакер-кокаинист совершил одну из величайших краж в истории
«Разбогатей или умри пытаясь»Как завербованный спецслужбами хакер-кокаинист совершил одну из величайших краж в истории
14 июня 2024
Гениальный подросток взломал Илона Маска и кошмарил людей по всему миру. Кто он такой и как за ним охотилась вся Европа?
Гениальный подросток взломал Илона Маска и кошмарил людей по всему миру. Кто он такой и как за ним охотилась вся Европа?
13 июня 2025

Он добавил, что россиянам стоит обязательно включить в мессенджерах двухфакторное подтверждение входа и не переходить по подозрительным ссылкам. Если же злоумышленники успели выманить деньги, то жертвам нужно сразу же обратиться в полицию.

Золотухин также рассказал о пяти основных схемах мошенников, при реализации которых применяются голосовые и видео-подделки. В их число вошли схемы FakeBoss, FakeDate и FakeNews, подразумевающие получение дипфейков от имени руководителей жертвы, потенциальных романтических партнеров и чиновников различного уровня соответственно. Кроме того, преступники заманивают россиян в мошеннические инвестиционные проекты, связанные с криптовалютами, а также высылают фейковые аудио и видео с просьбой одолжить им деньги.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали представляться хакерами, которым «заказали» жертву, и предлагают «перебить» предложение. В качестве доказательства приведенной работы злоумышленник показывает жертве ФИО, номер телефона, адрес, возможно, также паспортные данные.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

    На юге России запретили снимать и публиковать атаки беспилотников ВСУ

    В Белоруссии доработали технику с учетом опыта СВО

    Раскрыты способы защиты от дипфейков мошенников

    Голый мужчина попытался изнасиловать наездницу в Европе и был избит кнутом

    В Сумской области ликвидировали главу погранзаставы ВСУ

    Обвиняемые в хищении денег у бойцов СВО пошли на сделку со следствием

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянам назвали самые опасные консервы. Они могут вызвать смертельное отравление, а распознать угрозу невозможно

    Священник занимался сексом в парке и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости