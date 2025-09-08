Экономика
21:18, 8 сентября 2025Экономика

Разведенные пары стали отказываться разъезжаться по одной причине

WSJ: Бывшие супруги стали чаще жить вместе из-за общей ипотеки
Мария Черкасова

Фото: Freepik

Некоторые разведенные пары продолжают жить на одной территории из-за ипотеки, сообщает Wall Street Journal.

Издание привело в пример бывших супругов из США Райан Хамбри и Морган Диксон — они оформили развод еще в апреле 2025 года, но продолжают жить в одном доме из-за ипотеки по ставке в два процента. При этом Хамбри живет в пляжном бунгало, а Диксон — в трейлере на территории их дома в Кейп-Канаверале, Флорида.

Подобные нестандартные договоренности становятся все более распространенными среди разведенных пар, готовых на совместное проживание ради общих интересов и финансового комфорта, отмечает издание.

Ранее стало известно, что большая часть квартир, на покупку которых может хватить семейной ипотеки в российских городах-миллионниках, — это студии или однокомнатные квартиры.

