13:00, 8 сентября 2025

Россиянин погладил по половым органам 11-летнюю школьницу на рынке

Пьяный житель Южно-Сахалинска погладил по половым органам 11-летнюю школьницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Пьяный житель Южно-Сахалинска погладил по половым органам 11-летнюю школьницу. Об этом стало известно Telegram-каналу «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Мать девочки рассказала, что все произошло на рынке «Восток», куда она пришла с дочерью за покупками. Россиянка отошла на несколько минут в туалет, а когда вернулась, ребенок поделился с нею жуткими подробностями.

«Я начала кричать: "Охрана!" Первыми подбежали неравнодушные люди, они не дали сбежать извращенцу», — отметила родительница.

По словам женщины, горожанина удалось задержать сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске мужчина приставал к школьнице и поплатился — из-за своих действий он был избит прохожими.

До этого в Самаре 12-летний мальчик с бородой приставал к школьнице на набережной.

