Россиянин погладил по половым органам 11-летнюю школьницу на рынке

Пьяный житель Южно-Сахалинска погладил по половым органам 11-летнюю школьницу. Об этом стало известно Telegram-каналу «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Мать девочки рассказала, что все произошло на рынке «Восток», куда она пришла с дочерью за покупками. Россиянка отошла на несколько минут в туалет, а когда вернулась, ребенок поделился с нею жуткими подробностями.

«Я начала кричать: "Охрана!" Первыми подбежали неравнодушные люди, они не дали сбежать извращенцу», — отметила родительница.

По словам женщины, горожанина удалось задержать сотрудникам полиции.

