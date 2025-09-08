Россиянин пытался переехать и зарубить родственника

В Нижегородской области задержали мужчину, пытавшегося зарубить родственника

В Нижегородской области задержали мужчину, пытавшегося зарубить родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Задержанный обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре этого года он находился на улице Ленина в городе Богородске, где на почве конфликта с супругом своей родственницы умышленно совершил наезд на него, после чего топором попытался нанести удары. Злоумышленник не смог довести преступный умысел до конца, так как пострадавший скрылся и смог получить медицинскую помощь.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин в портовом городе на парковке расправился с четырьмя мужчинами.