05:00, 8 сентября 2025Из жизни

Рой пчел зажалил женщину до смерти

В Ирландии рой пчел напал на женщину, занимавшуюся пчеловодством
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Vasylchenko / Shutterstock / Fotodom

В Ирландии рой пчел напал на женщину и зажалил ее до смерти. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Пострадали 73-летняя Кэтлин Девин и ее муж. И она, и он много лет занимались пчеловодством, а их мед получал награды на сельскохозяйственных выставках.

Инцидент произошел возле дома Девин в селе Балликасл. Соседи сразу же вызвали экстренные службы, после чего женщину на вертолете доставили в больницу. Несмотря на это, спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что во Франции рой пчел атаковал людей в городе Орийак, департамент Канталь. В больнице оказались 24 человека.

