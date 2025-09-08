В России задумали привлечь Китай к добыче редкоземельных металлов

Мантуров рассказал об идее привлечь Китай к добыче редкоземельных металлов в РФ

Россия и Китай обсуждали вопрос привлечения китайских компаний к разработке редкоземельных металлов (РЗМ) на российских землях, но решение пока не принято. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

По его словам, такие разговоры ведутся уже определенное время, в Москве знают, кто может выступить партнером в этом вопросе. В первую очередь российскую сторону интересуют технологии извлечения оксидов редкоземельных металлов.

Чиновник признал, что такой передовой разработкой в мире обладают только Китай и США, поэтому самостоятельно Россия не справится. Весной этого года президент России Владимир Путин не исключил, что партнерами россиян станут американские компании.

В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин поручил правительству утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии к ноябрю 2025 года. Система учета запасов уже налажена, однако, подчеркнул глава государства, следует внедрять передовые технологии добычи.

