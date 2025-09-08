Спорт
Авангард
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
3:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Беларусь
0:2
Завершен
Шотландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
Хорватия
4:0
Завершен
Черногория
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 6-й тур
Израиль
4:5
Завершен
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 6-й тур
Греция
0:3
Завершен
Дания
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 2-й тур
07:45, 9 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» в откровенном бикини позировала на пляже

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @kaylasimmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала лежа на пляже в откровенном розовом бикини. Она оставила публикацию без подписи.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фото с отдыха в Таиланде. На снимках спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике в бассейне.

