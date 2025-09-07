Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Грузия
2:0
Перерыв
live
Болгария
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 2-й тур
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Янник Синнер
Сегодня
21:00 (Мск)
Карлос Алькарас
US Open (м)
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Казахстан
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 6-й тур
Турция
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 2-й тур
16:41, 7 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в откровенном купальнике в бассейне

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка позирует в голубом купальнике спиной в бассейне. Она находится на отдыхе в Таиланде. Пост получил более 95 тысяч лайков.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новые фотографии в бикини с отдыха. Спортсменка позировала в розовом купальнике, сфотографировав себя в зеркале в отеле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России

    Пленный солдат ВСУ рассказал о неожиданной встрече с иностранными наемниками в госпитале

    Расправившийся со школьницами «златоустовский маньяк» потребовал миллионы у адвоката

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в откровенном купальнике в бассейне

    Россияне раскрыли детали идеального свидания

    Назван самый тяжелый участок фронта для ВСУ

    Хинштейн сообщил об обстреле ВСУ города в Курской области

    Масштабный оползень зафиксирован во французских Альпах

    Стало известно о недовольстве немцев работой Мерца

    Песков и Эрдоган поговорили по-турецки на саммите ШОС в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости