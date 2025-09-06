Спорт
14:03, 6 сентября 2025Спорт

Российская фигуристка показала фото в бикини с отдыха

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @liza_nugumanova_

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новые фотографии в бикини с отдыха в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в розовом купальнике, сфотографировав себя в зеркале в отеле. Нугуманова также поделилась кадрами, на которых она в купальнике принимает душ на улице. «Спасаюсь от жары. Такой сентябрь мне нравится», — подписала фотографии спортсменка.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.

Ранее американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала фото в бикини на фоне заката. Спортсменка позировала в желтом бикини и надетых сверху джинсах.

