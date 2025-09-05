Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:1
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
5:1
Завершен
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 1-й тур
Украина
0:2
Завершен
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 1-й тур
Италия
5:0
Завершен
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 5-й тур
Новак Джокович
0:3
Завершен
Карлос Алькарас
US Open (м)
Янник Синнер
3:1
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
US Open (м)
08:15, 6 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в бикини на фоне заката

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала фото в бикини на фоне заката. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в желтом бикини и надетых сверху джинсах. Она снималась на пляже в Калифорнии на фоне закатного солнца. Пост собрал более 30 тысяч лайков. «Привет, сентябрь», — подписала публикацию спортсменка.

С 2009 по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее Брюэр похвасталась прессом в откровенном бикини. Спортсменка продемонстрировала фигуру в голубом раздельном купальнике и белых штанах, которые она приспустила с бедер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    Адвокат высказался о возможном наказании для Аглаи Тарасовой

    ЕС обсудит новые санкции против России

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в бикини на фоне заката

    Советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом

    В России рассказали об улучшившихся отношениях Путина и Трампа

    В Кремле рассказали об изменении международных отношений

    Боец рассказал о превращении в «преисподнюю» маршрута снабжения ВСУ

    Россиянам рассказали о способах выбраться из долговой ямы без банкротства

    В США объяснили отказ Зеленского от предложения Путина о встрече в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости