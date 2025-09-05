«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в бикини на фоне заката

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала фото в бикини на фоне заката. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в желтом бикини и надетых сверху джинсах. Она снималась на пляже в Калифорнии на фоне закатного солнца. Пост собрал более 30 тысяч лайков. «Привет, сентябрь», — подписала публикацию спортсменка.

С 2009 по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее Брюэр похвасталась прессом в откровенном бикини. Спортсменка продемонстрировала фигуру в голубом раздельном купальнике и белых штанах, которые она приспустила с бедер.