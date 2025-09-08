Бывший СССР
13:57, 8 сентября 2025Бывший СССР

Славянск оказался обесточен

Славянск полностью лишился света
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Славянск, находящийся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР), полностью обесточен. Об этом сообщает «Страна.ua».

О причинах происшествия не сообщается. Местные власти пока не отреагировали на произошедшее.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что потеря Краматорской агломерации, в которую также входят Славянск и Дружковка, лишит ВСУ шансов удержаться в ДНР. По его словам, группировка войск «Юг» расширяет зону контроля на подступах к Краматорской агломерации и «сжимает клещи» вокруг Константиновки.

До этого украинские войска стали готовить Славянск к эвакуации. СМИ отмечали, что под эвакуацию попадает почти вся железнодорожная инфраструктура, что говорит о восприятии Украиной обороны города как временной мере и о том, что Киев готовится к потере города.

