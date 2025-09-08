Россия
Украина выпустила по российским объектам умные авиационные бомбы

Минобороны России сообщило об уничтожении двух управляемых авиационных бомб ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две управляемые авиационные бомбы по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, умные бомбы сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, за сутки сбито 195 украинских беспилотников самолетного типа. Другие подробности не приводятся.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении в ночь на 8 сентября семи дронов ВСУ над регионами России. Три летательных аппарата сбиты в Тульской области, два — в Смоленской и по одному — в Брянской и Рязанской.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по состоянию на июнь 2025 года с начала спецоперации средствами ПВО уничтожено более более 80 тысяч воздушных целей. Из низ 75, тысячи — современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды.

