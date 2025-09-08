В России назвали цель встречи европейских лидеров с Трампом

Депутат Чепа: Трамп может пойти на уступки европейским лидерам

Евросоюз во главе с Великобританией и Францией усиленно давит на президента США Дональда Трампа для того, чтобы страны НАТО приняли совместное решение по украинскому вопросу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее американский президент заявил, что ряд лидеров европейских стран прибудут в понедельник и вторник в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, сейчас идут «крайне интересные обсуждения».

Депутат считает, что в настоящее время лидеры стран Евросоюза пытаются сделать все, чтобы Трамп пересмотрел определенные договоренности, достигнутые в Анкоридже. По его словам, они будут давить на американского лидера, чтобы тот разрешил им направить своих миротворцев на Украину, а также пошел на другие уступки, выгодные для Европы.

«Трамп, конечно, может пойти им на уступки. В определенной степени так и будет. Он не может полностью противостоять НАТО, но все будет зависеть во многом от хода действий спецоперации. Чем успешнее будет идти наше наступление, тем труднее странам Европы будет давить на Трампа», — отметил парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что недоволен текущей ситуацией вокруг России и Украины. До этого он поделился своим мнением по поводу начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. По мнению политика, этого не случится.