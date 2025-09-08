В российском городе кондуктор оттаскала за волосы 17-летнюю девушку и попала на видео

В Новосибирске кондуктор оттаскала за волосы 17-летнюю девушку за предъявление школьной карты и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Конфликт начался после того, как девушка предъявила школьный проездной. Кондуктор не поверила пассажирке, что она еще учится, и отобрала карту.

На кадрах видно начало инцидента. Кондуктор забирает карту у школьницы. Затем они несколько раз задевают друг друга руками, после чего кондуктор взяла ее за волосы. После этого в перепалку вмешался другой пассажир.

