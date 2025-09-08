Силовые структуры
23:52, 7 сентября 2025Силовые структуры

В Санкт-Петербурге теплоход врезался в мост

В Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с мостом Белинского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге 7 сентября теплоход «Чародейка» столкнулся с мостом Белинского. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«Во время движения теплоход «Чародейка» столкнулся с частью конструкции моста Белинского», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших не поступала. Уточняется, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что теплоход «Чайка» с пассажирами сел на мель в Финском заливе.

