В Санкт-Петербурге теплоход врезался в мост

В Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с мостом Белинского

В Санкт-Петербурге 7 сентября теплоход «Чародейка» столкнулся с мостом Белинского. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«Во время движения теплоход «Чародейка» столкнулся с частью конструкции моста Белинского», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших не поступала. Уточняется, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что теплоход «Чайка» с пассажирами сел на мель в Финском заливе.