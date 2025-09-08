Мир
10:00, 8 сентября 2025Мир

В США резко высказались о политике Макрона и Стармера по Украине

Макгрегор: Макрон и Стармер поддерживают Украину, не заботясь о своих странах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (слева направо)

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (слева направо). Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармера продолжают поддерживать Украину, не заботясь о населении собственных стран. Такое мнение выразил бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети Х.

«Великобритания и Франция становятся неплатежеспособными, уже скоро они не смогут обеспечивать сами себя. Люди, которые возглавляют эти страны, совершенно не заботятся об интересах своих народов. Теперь эти же люди продвигают инициативу о том, что они должны выиграть в украинском конфликте. Полный абсурд!» — возмутился эксперт.

4 сентября Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» подтвердили намерение отправить свои военные контингенты на Украину в качестве возможных гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения.

Также канцелярия Стармера сообщила, что британский премьер приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала.

ЖЗЛ
    Все новости