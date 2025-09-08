Мир
В Турции оценили вероятность отправки войск ЕС на Украину

Аналитик Озер: Европа не готова к открытому конфликту с Россией из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер прокомментировал идею отправки военного контингента Евросоюза (ЕС) на Украину в качестве гаранта безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

Озер оценил вероятность отправки войск ЕС на Украину и подчеркнул, что Европа не готова к открытому конфликту с Россией из-за Киева. Кроме того, обещания европейских союзников не выглядят надежными. По мнению эксперта, даже при прекращении огня европейские страны вряд ли согласятся направить войска на Украину.

«Гарантии безопасности обеспечиваются не соглашениями, а военной мощью, технологиями и финансами, то есть сдерживанием. Поэтому обещания, данные Киеву, не могут быть четкими и однозначными», — отметил аналитик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.

