Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:19, 8 сентября 2025Наука и техника

Выявлена скрытая угроза «долгосрочной» контрацепции

JAMA: Контрацептивы на основе медроксипрогестерона повышают риск менингиомы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Женщины, использующие инъекционные контрацептивы на основе медроксипрогестерона, могут сталкиваться с повышенным риском развития менингиомы — доброкачественной опухоли мозга. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Кейс Вестерн и Кливлендской клиники, опубликовавшие результаты в журнале JAMA Neurology.

Менингиома — распространенная первичная опухоль мозга. Чаще всего заболевание диагностируют у женщин, что давно связывают с влиянием половых гормонов.

Материалы по теме:
Школьницам в России обещают 100 тысяч рублей за беременность. Как на самом деле живут россиянки, родившие в 16?
Школьницам в России обещают 100 тысяч рублей за беременность.Как на самом деле живут россиянки, родившие в 16?
1 апреля 2025
Что такое менструация и зачем она нужна? Как должна проходить и почему может отклоняться от нормы
Что такое менструация и зачем она нужна?Как должна проходить и почему может отклоняться от нормы
2 июня 2025

В новой работе проанализированы данные более 10 миллионов американок. Оказалось, что у тех, кто применял инъекционные препараты (depot medroxyprogesterone acetate, dMPA), риск диагноза менингиомы был на 143 процента выше, чем у женщин из контрольной группы. При использовании дольше четырех лет риск возрастал более чем втрое. Особенно уязвимыми оказались пациентки, начинавшие терапию после 31 года.

При этом для других методов контрацепции, включая комбинированные оральные контрацептивы и внутриматочные устройства, подобной связи не обнаружено. Более того, у женщин с ВМС риск менингиомы даже оказался ниже среднего. Ученые подчеркивают, что речь идет не о прямой угрозе, а об увеличении вероятности, и необходимы дальнейшие исследования.

Ранее исследования ученых показали, что прием оральных контрацептивов перестраивает мозговые сети и может вызывать изменения настроения. Особенно это затрагивает области, отвечающие за эмоции, внимание и моторику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    В России поправили предложившего разделение Украины на три части Орбана

    Мигрантка изнасиловала россиянку бутылкой шампанского

    Последние минуты жизни убитой в апарт-отеле Петербурга школьницы попали на видео

    Россия заплатит за возможность поставлять газ в Иран

    Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной России вместо Карпина

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

    Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

    19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости