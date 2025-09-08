Экономика
15:45, 8 сентября 2025Экономика

Запасы нефти в России оценили

Глава Роснедр Казанов: Запасов нефти в России хватит на 25 лет
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нефти в России хватит на ближайшие 25 лет. Так запасы в интервью ТАСС оценил глава Роснедр Олег Казанов.

По словам эксперта, из 31 миллиарда тонн запасов нефти РФ сейчас подготовленными являются только 19 миллиардов. При этом не все из них рентабельно добывать.

«По нашим подсчетам, только 13 миллиардов окажутся реально пригодными к рентабельной разработке в текущих ценовых и налоговых условиях. В результате мы получаем уже не 31 миллиард тонн, а 13 миллиардов тонн запасов нефти», — пояснил Казанов.

С учетом примерной добычи сырья в год, имеющихся запасов хватит на 25 лет. Однако даже для поддержания текущего уровня добычи нужно иметь постоянный переходящий остаток запасов в 13-15 миллиардов тонн нефти, которые должны быть уже подготовленными рентабельными запасами. Для этого необходима непрерывная геологоразведка, добавил представитель Роснедр.

Ранее Казанов называл главной проблемой геологоразведки в России трудности с импортозамещением западного программного обеспечения. После ввода санкций возникли проблемы с программами обработки 2D, 3D сейсмики, созданием трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов и программными средами горно-геологического моделирования. Отечественных наработок не хватило, чтобы добиться полного технологического суверенитета, пояснил он.

