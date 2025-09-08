Россия заплатит за возможность поставлять газ в Иран

Посол Ирана в Москве Джалали рассказал о расходах России ради поставок газа

Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев, однако речь пойдет только о первом этапе, к тому же стороны пока не договорились о цене. Об этом рассказал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, передает «Коммерсантъ».

По его словам, для второго и третьего этапов, которые предусмотрены договоренностями, необходимо строительство дополнительной инфраструктуры. Заплатить за работы, предварительную стоимость которых дипломат не назвал, придется российской стороне.

Джалали добавил, что на следующей неделе российские чиновники приедут в Иран для обсуждения оставшихся деталей соглашения по поводу импорта. Ранее стало известно, что объем поставок российского газа в Иран по трубопроводу через Азербайджан на первом этапе составит 1,8 миллиарда кубометров в год.

Исламская Республика обладает одними из самых значительных запасов природного газа в мире, поэтому закупки для нее имеют смысл только в том случае, если экспорт газа с месторождений позволит покрыть импорт и получить прибыль. Также речь может идти о своповых поставках, то есть в обмен на снабжение севера страны Россия получит право на аналогичный объем газа на другом ее конце. Такая операция делает особенно чувствительным вопрос цены.

При этом президент России Владимир Путин не исключает, что в перспективе, в случае успеха первого этапа сотрудничества, поставки удастся довести до 55 миллиардов кубометров ежегодно. О каких-либо планах по поводу строительства соответствующей инфраструктуры, а также идеях о дальнейшем экспорте газа из Ирана не сообщалось.