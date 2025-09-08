Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 8 сентября 2025Экономика

Россия заплатит за возможность поставлять газ в Иран

Посол Ирана в Москве Джалали рассказал о расходах России ради поставок газа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев, однако речь пойдет только о первом этапе, к тому же стороны пока не договорились о цене. Об этом рассказал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, передает «Коммерсантъ».

По его словам, для второго и третьего этапов, которые предусмотрены договоренностями, необходимо строительство дополнительной инфраструктуры. Заплатить за работы, предварительную стоимость которых дипломат не назвал, придется российской стороне.

Джалали добавил, что на следующей неделе российские чиновники приедут в Иран для обсуждения оставшихся деталей соглашения по поводу импорта. Ранее стало известно, что объем поставок российского газа в Иран по трубопроводу через Азербайджан на первом этапе составит 1,8 миллиарда кубометров в год.

Исламская Республика обладает одними из самых значительных запасов природного газа в мире, поэтому закупки для нее имеют смысл только в том случае, если экспорт газа с месторождений позволит покрыть импорт и получить прибыль. Также речь может идти о своповых поставках, то есть в обмен на снабжение севера страны Россия получит право на аналогичный объем газа на другом ее конце. Такая операция делает особенно чувствительным вопрос цены.

При этом президент России Владимир Путин не исключает, что в перспективе, в случае успеха первого этапа сотрудничества, поставки удастся довести до 55 миллиардов кубометров ежегодно. О каких-либо планах по поводу строительства соответствующей инфраструктуры, а также идеях о дальнейшем экспорте газа из Ирана не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    В России поправили предложившего разделение Украины на три части Орбана

    Мигрантка изнасиловала россиянку бутылкой шампанского

    Последние минуты жизни убитой в апарт-отеле Петербурга школьницы попали на видео

    Россия заплатит за возможность поставлять газ в Иран

    Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной России вместо Карпина

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

    Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

    19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости