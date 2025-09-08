Бывший СССР
Появились сообщения об ударе ВС России «Искандером» по зданию кабмина Украины

Посол ЕС на Украине Матернова: ВС России ударили «Искандером» по зданию кабмина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по зданию кабинета министров Украины в ночь на 7 сентября из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом заявила посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катерина Матернова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Баллистическая ракета "Искандер", которая попала в здание кабинета министров, была наведена именно туда — в самое сердце украинского правительства», — высказалась дипломат ЕС. Матернова опубликовала пост после посещения здания украинского кабмина и прикрепила фото последствий удара.

Украинский военный портал Defense Express днем 8 сентября также заявил об ударе ВС России с помощью «Искандера», а не беспилотника типа «Герань». По мнению украинских аналитиков, боевая часть ракеты не взорвалась после попадания в здание украинского правительства.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко прогулялась с западными дипломатами по крыше здания кабмина, в котором произошел пожар. По словам чиновника, работы по перекрытию крыши здания еще не начаты.

