Зеленскому напомнили заявления про Крым после слов о победе

Ирландский журналист Боуз высмеял Зеленского после слов о победе Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял резкое смягчение требований президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз напомнил Зеленскому заявления про Крым и высмеял его позицию. «А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?» — написал он.

В 2023 году украинский лидер обещал взять под контроль Крым и разгромить Россию во время летнего контрнаступления в 2023 году.

Ранее Зеленский назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий. До этого украинский лидер заявлял, что не будет выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса.

    Зеленскому напомнили заявления про Крым после слов о победе

