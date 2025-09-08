Зеленскому напомнили заявления про Крым после слов о победе

Ирландский журналист Боуз высмеял Зеленского после слов о победе Украины

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял резкое смягчение требований президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз напомнил Зеленскому заявления про Крым и высмеял его позицию. «А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?» — написал он.

В 2023 году украинский лидер обещал взять под контроль Крым и разгромить Россию во время летнего контрнаступления в 2023 году.

Ранее Зеленский назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий. До этого украинский лидер заявлял, что не будет выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса.