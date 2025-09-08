Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:52, 8 сентября 2025Ценности

Жена Джастина Бибера опубликовала фото в облегающей блузе без бюстгальтера

Модель Хейли Бибер опубликовала откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 54,6 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черных брюках с заниженной талией. Помимо этого, она надела зеленую облегающую блузу, отказавшись от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Бибер частично расстегнула изделие, демонстрируя грудь и живот. В то же время она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В августе после слухов о разводе папарацци сняли интимный момент между Джастином и Хейли Бибер. Знаменитости были запечатлены во время поцелуя на светском мероприятии в Лос-Анджелесе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет договора — нет отказа». Бывший президент России заявил о праве требовать репарации от Финляндии

    В России поправили предложившего разделение Украины на три части Орбана

    Мигрантка изнасиловала россиянку бутылкой шампанского

    Последние минуты жизни убитой в апарт-отеле Петербурга школьницы попали на видео

    Россия заплатит за возможность поставлять газ в Иран

    Плющенко призвал назначить Мостового тренером сборной России вместо Карпина

    Диетолог предупредила о частой ошибке при употреблении воды

    Малышева назвала неожиданный способ защититься от деменции

    В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

    19-летняя невеста Лепса похвасталась 15 тысячами роз от возлюбленного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости