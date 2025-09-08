Жена Джастина Бибера опубликовала фото в облегающей блузе без бюстгальтера

Модель Хейли Бибер опубликовала откровенное фото

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 54,6 миллиона подписчиков.

28-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черных брюках с заниженной талией. Помимо этого, она надела зеленую облегающую блузу, отказавшись от бюстгальтера.

Бибер частично расстегнула изделие, демонстрируя грудь и живот. В то же время она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В августе после слухов о разводе папарацци сняли интимный момент между Джастином и Хейли Бибер. Знаменитости были запечатлены во время поцелуя на светском мероприятии в Лос-Анджелесе.