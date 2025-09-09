67-летняя Шэрон Стоун опубликовала снимок в купальнике без фотошопа

67-летняя актриса Шэрон Стоун опубликовала снимок в купальнике без фотошопа

Американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун опубликовала снимок в откровенном виде без фотошопа и фильтров. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя звезда «Основного инстинкта» предстала на размещенном кадре в слитном белом купальнике, который был оформлен анималистичным принтом и тонкими бретелями. Стоун позировала на фоне флага США, сидя на кожаных сиденьях яхты. При этом ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки в полупрозрачной оправе и небрежный хвост.

Поклонники оценили естественную внешность знаменитости в комментариях под постом. «Королева», «Самая стильная и сексуальная актриса», «Красивая женщина», «Прекрасно. Никакого фотошопа, просто натуральная ты», «Выглядишь потрясающе», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для сентябрьского номера журнала Harper’s Bazaar.