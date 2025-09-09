Россия
00:05, 9 сентября 2025Россия

9 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

Эдуард Юсупов
СюжетПраздники в России

Фото: Scott Barbour / Getty Images

9 сентября россияне празднуют День дизайнера-графика, а во всем мире отмечают День красоты и День тестировщика. Православные верующие вспоминают преподобного Пимена Великого, а в народе 9-е число называют Пименовым днем. О праздниках и традициях, связанных с 9 сентября, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День дизайнера-графика

В этот день поздравляют специалистов, которые занимаюмся визуальным оформлением книг и журналов, разрабатывают логотипы и шрифты. Сейчас в России эта профессия пользуется особым спросом.

Впервые праздник отметили в 2005 году, в день 50-летия Владимира Чайки. Чайка — один из самых известных российских дизайнеров-графиков, чьи плакаты неоднократно покоряли международные фестивали. Помимо российского праздника, существует и Международный день графического дизайнера — его ежегодно отмечают 27 апреля.

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России 9 сентября

  • Всероссийский день лука;
  • Дeнь пaмяти pуccкиx вoинoв, пaвшиx пpи oбopoнe Ceвacтoпoля и в Кpымcкoй вoйнe.

Праздники в мире

Международный день красоты

Международный день красоты воспевает красоту человеческого тела во всех ее проявлениях. А еще это профессиональный праздник тех, кто работает в бьюти-индустрии: пластических хирургов, фитнес-тренеров, косметологов, визажистов и других профессионалов.

День красоты учредили в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии, а до России праздник добрался только четыре года спустя.

День тестировщика

Возникновение Дня тестировщика связано с забавным происшествием. 9 сентября 1947 года одна из ученых Гарварда пыталась выяснить, почему вышла из строя первая вычислительная машина в США. Оказалось, что устройство перестало работать из-за залетевшего внутрь жука. Женщина зафиксировала происшествие и приложила насекомое к отчету, подписав его словом bug (в переводе с английского — жук).

Кстати, именно поэтому неисправности в работе компьютера называют «багами».

Фото: cookie_studio / freepik

Какие еще праздники отмечают в мире 9 сентября

  • Международный день защиты образования от нападений;
  • Мeждунapoдный дeнь cудoку;
  • День плюшевого мишки в США.

Какой церковный праздник 9 сентября

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Пимeнa Вeликoгo

Преподобный Пимен родился в Египте в середине IV века. Вместе со своими братьями он принял монашеский постриг, проводил все свое время в молитвах и постился. Позже стал духовным наставником для других иноков, которые записывали его мудрые изречения для назидания себе и другим. Одно из таких: «Злоба никогда не уничтожит злобы, если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу», — говорил Пимен.

Согласно преданию, Пимен прожил около 110 лет. Вскоре после его кончины Церковь признала Пимена святым угодником и присвоила ему наименование Великий.

Фото: Public Domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 9 сентября

  • День памяти мученицы Анфисы Новой;
  • День памяти священномученика Стефана Немкова и с ним 18 мучеников;
  • День памяти священномученика Владимира Соколова;
  • День памяти святителя Ливерия исповедника, Папы Римского.

Приметы на 9 сентября

На Руси 9 сентября называли Пименовым днем. У этой даты было и альтернативное название — Анфиса Рябинница. В этот день крестьяне собирали в лесу рябину: ягоду добавляли в чай, а также готовили из нее варенье. В Пименов день было принято украшать дом рябиновыми гроздьями.

  • В этот день нельзя ничего поднимать на перекрестке — это приведет к несчастью;
  • Не стоит совершать крупные покупки, считается, что они не принесут радости;
  • Если журавли в небе летят медленно, то осень будет теплой;
  • Услышать фырканье кошки — к плохой погоде.

Кто родился 9 сентября

Лев Толстой (1828-1910)

Фото: Репродукция ТАСС

Великий русский писатель, чьи книги переведены на все европейские и многие другие языки. Его работами вдохновлялись многие авторы, в числе которых Эрнест Хемингуэй и Томас Манн. А еще граф Толстой вел переписку с Махатмой Ганди.

Произведения Толстого и сейчас не теряют актуальности. Среди самых известных работ классика — романы «Анна Каренина», «Воскресение» и, конечно, роман-эпопея «Война и мир».

Борис Заходер (1918-2000)

Советский поэт, писатель и переводчик, популяризатор детской литературы. Именно в его переводе в СССР читали «Питера Пэна» и «Мэрри Поппинс», а также истории про Алису в Стране Чудес и Винни-Пуха.

Кроме того, Заходер был одним из сценаристов серии мультфильмов про медвежонка Винни, на которых выросло не одно поколение советских и российских детей.

Кто еще родился 9 сентября

  • Харланд Дэвид Сандерс (1890-1980) — американский ресторатор, основатель сети быстрого питания KFC;
  • Надежда Румянцева (1930-2008) — советская актриса;
  • Хью Грант (65 лет) — американский актер;
  • Адам Сэндлер (59 лет) — американский актер;
  • Лука Модрич (40 лет) — хорватский футболист.

