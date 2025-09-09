Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:50, 9 сентября 2025Экономика

Акции Apple после презентации упали

Акции Apple начали падать после презентации новых гаджетов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrej Sokolow / dpa / Global Look Press

Акции американской компании Apple начали падать после презентации новых гаджетов. Об этом свидетельствуют данные investing.com.

9 сентября корпорация представила новое поколение смартфонов. В линейку вошло четыре новых устройства: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Ранее российские ретейлеры заявили, что новые смартфоны Apple появятся в России сразу после мировой премьеры. В МТС гарантировали, что iPhone 17 можно будет приобрести в России до конца сентября. Об этом рассказали и в «Мегафоне», пообещав назвать более точные сроки доставки после официальной презентации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Представлен iPhone 17

    Американский миллиардер высказался о помощи Украине

    Трамп назвал удар Израиля по Дохе печальным инцидентом

    Военный эксперт объяснил бездействие ПВО Катара при ударе ЦАХАЛ по Дохе

    Объявлена стоимость iPhone 17

    Акции Apple после презентации упали

    ВСУ атаковали жилой дом в Донецке

    Иран и МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества

    Орбан раскрыл план Евросоюза по конфликту на Украине

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в едва заметном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости