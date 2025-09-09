Акции Apple после презентации упали

Акции Apple начали падать после презентации новых гаджетов

Акции американской компании Apple начали падать после презентации новых гаджетов. Об этом свидетельствуют данные investing.com.

9 сентября корпорация представила новое поколение смартфонов. В линейку вошло четыре новых устройства: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Ранее российские ретейлеры заявили, что новые смартфоны Apple появятся в России сразу после мировой премьеры. В МТС гарантировали, что iPhone 17 можно будет приобрести в России до конца сентября. Об этом рассказали и в «Мегафоне», пообещав назвать более точные сроки доставки после официальной презентации.