Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:06, 9 сентября 2025Культура

Антонов отказался петь «под фанеру» на фоне проблем со здоровьем

Mash: Юрий Антонов отменил большие юбилейные концерты из-за проблем с давлением
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский певец Юрий Антонов отменил большие концерты, приуроченные к 80-летнему юбилею. У артиста есть проблемы с давлением: он не слышит звук и может петь максимум 45 минут, пишет Telegram-канал Mash.

Как уточняется, музыкант не стал идти на альтернативный вариант выступления, отказавшись исполнять свои хиты «под фанеру». Антонов дает исключительно живые концерты, однако каждый выход на сцену стоит ему серьезных усилий, поскольку он не слышит звука.

В связи с состоянием здоровья программу были вынуждены сократить — Антонов выступает по жестко выстроенной программе, максимальный хронометраж которой не превышает 45 минут, то есть больше 10 песен он не исполняет.

По данным канала, певец перенес за последнее время пять микроинсультов.

Ранее Юрий Антонов уже объяснял, что выступление на «Новой волне» пришлось отменить из-за проблемами с давлением. Как сообщалось 25 август, музыканта экстренно госпитализировали в Казани перед концертом. Исполнителю стало плохо за кулисами, после чего было принято решение отменить шоу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор привел ответ Белоусова на вопрос о залетающих вглубь России дронах

    Нападение на украинскую беженку вызвало гнев сторонников Трампа

    В Венгрии ответили Залужному на высказывания о Нетребко

    Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР

    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Красноармейска

    В Венгрии предупредили французов об опасных силах

    В Европе участились случаи закрытия заводов

    Очнувшаяся после операции Симоньян поблагодарила всех переживавших за нее

    Россиянка нашла гусеницу в бургере из «Вкусно и точка» и рассказала о реакции компании

    Минпросвещения установило единое время для изучения каждого предмета в школах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости