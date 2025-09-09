Антонов отказался петь «под фанеру» на фоне проблем со здоровьем

Mash: Юрий Антонов отменил большие юбилейные концерты из-за проблем с давлением

Российский певец Юрий Антонов отменил большие концерты, приуроченные к 80-летнему юбилею. У артиста есть проблемы с давлением: он не слышит звук и может петь максимум 45 минут, пишет Telegram-канал Mash.

Как уточняется, музыкант не стал идти на альтернативный вариант выступления, отказавшись исполнять свои хиты «под фанеру». Антонов дает исключительно живые концерты, однако каждый выход на сцену стоит ему серьезных усилий, поскольку он не слышит звука.

В связи с состоянием здоровья программу были вынуждены сократить — Антонов выступает по жестко выстроенной программе, максимальный хронометраж которой не превышает 45 минут, то есть больше 10 песен он не исполняет.

По данным канала, певец перенес за последнее время пять микроинсультов.

Ранее Юрий Антонов уже объяснял, что выступление на «Новой волне» пришлось отменить из-за проблемами с давлением. Как сообщалось 25 август, музыканта экстренно госпитализировали в Казани перед концертом. Исполнителю стало плохо за кулисами, после чего было принято решение отменить шоу.