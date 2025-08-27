Культура
12:37, 27 августа 2025

Антонов назвал причину обращения к медикам перед концертом

Юрий Антонов объяснил отмену выступления на «Новой волне» проблемами с давлением
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов объяснил отмену своего выступления в рамках фестиваля «Новая волна» в Казани. Музыканта цитирует Telegram-канал Mash.

«Знаете, у любого человека в моем возрасте бывает давление. Вот это давление подвело», — заявил Антонов. Он добавил, что чувствует себя нормально и жалуется только на погоду.

25 августа сообщалось, что Антонова экстренно госпитализировали в Казани перед концертом. По данным Mash, исполнителю стало плохо за кулисами, после чего его выступление отменили.

Позже Антонов опроверг информацию о своей госпитализации и подчеркнул, что у него не болят «даже зубы». Он отметил, что выступление не состоялось по техническим причинам.

