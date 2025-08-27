Антонов назвал причину обращения к медикам перед концертом

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов объяснил отмену своего выступления в рамках фестиваля «Новая волна» в Казани. Музыканта цитирует Telegram-канал Mash.
«Знаете, у любого человека в моем возрасте бывает давление. Вот это давление подвело», — заявил Антонов. Он добавил, что чувствует себя нормально и жалуется только на погоду.
25 августа сообщалось, что Антонова экстренно госпитализировали в Казани перед концертом. По данным Mash, исполнителю стало плохо за кулисами, после чего его выступление отменили.
Позже Антонов опроверг информацию о своей госпитализации и подчеркнул, что у него не болят «даже зубы». Он отметил, что выступление не состоялось по техническим причинам.