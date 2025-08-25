Культура
Юрия Антонова госпитализировали перед концертом

Юрия Антонова госпитализировали перед концертом в Казани
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российского певца Юрия Антонов экстренно госпитализировали в Казани перед концертом в рамках фестиваля «Новая Волна». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что исполнителю стало плохо за кулисами. Антонова госпитализировали, а его выступление отменили. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба разблокировала счета Антонова. До этого отмечалось, что автор хитов «Море» и «Мечта сбывается» не предоставил налоговую декларацию по собственному ИП. Его деятельность связана с областью исполнительских искусств.

