Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:15, 9 сентября 2025Бывший СССР

Азербайджан и НАТО поговорили о сотрудничестве

Представители Азербайджана и НАТО обсудили дальнейшее партнерство
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Представители Азербайджана и Североатлантического альянса обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество. Об этом написал постоянный представитель республики в организации Джафар Гусейнзаде на своей странице в соцсети X.

«Я был искренне рад нашему обмену мнениями о партнерстве Азербайджана и НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", а также о перспективах будущего партнерства», — пишет посол.

Гусейнзаде поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие стабильности в регионе Южного Кавказа, отметив роль Вашингтона в этом вопросе.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом. В ходе визита он встретится с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла элемент одной из самых мощных систем ПВО в мире

    Лукашенко потребовал срочно снизить инфляцию в Белоруссии

    Вэнс сравнил публикации о Трампе и Эпштейне с фейками о России

    Мост Трампа предложили построить в коридоре Алиева

    Премьер одной страны ушел в отставку из-за беспорядков

    Российские хакеры взломали сайты финансирующих ВСУ фондов

    Курс евро поднялся выше 98 рублей

    «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в своих самолетах после решения суда. Сколько вещей можно брать с собой в салон?

    Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

    В Латвии испугались флага Российской империи и одной надписи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости