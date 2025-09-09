Азербайджан и НАТО поговорили о сотрудничестве

Представители Азербайджана и НАТО обсудили дальнейшее партнерство

Представители Азербайджана и Североатлантического альянса обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество. Об этом написал постоянный представитель республики в организации Джафар Гусейнзаде на своей странице в соцсети X.

«Я был искренне рад нашему обмену мнениями о партнерстве Азербайджана и НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", а также о перспективах будущего партнерства», — пишет посол.

Гусейнзаде поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие стабильности в регионе Южного Кавказа, отметив роль Вашингтона в этом вопросе.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом. В ходе визита он встретится с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым.