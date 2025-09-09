Бывший СССР
Белоруссия заявила протест Польше из-за закрытия границы

МИД Белоруссии заявил протест Польше из-за закрытия границы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza / Reuters

МИД Белоруссии выразил временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанна устный протест по поводу закрытия границы между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минск также заявил, что подобные действия со стороны Варшавы вредят интересам государств, как на Востоке, так и на Западе. МИД республики добавил, что расценивает решение Польши как целенаправленное использование своего географического положения и попытку «монополизировать» контроль над границами Европейского союза и Евразийского экономического союза. Подобные шаги не имеют под собой оснований, особенно учитывая готовность Белоруссии к международному наблюдению за военными учениями, заключили в ведомстве.

Ранее Польша прогнала белорусского дипломата. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дипломат «поддерживал агрессивные действия белорусских спецслужб».

