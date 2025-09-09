Бывшего зампреда Банка Китая заподозрили в серьезных нарушениях дисциплины

Экс-зампред Банка Китая Линь Цзинчжэнь стал фигурантом антикоррупционного дела

Бывший заместитель председателя Банка Китая (Bank of China) — старейшей в стране кредитной организации, занимающей четвертое место по размерам активов — Линь Цзинчжэнь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Об этом со ссылкой на надзорные органы КНР сообщает РИА Новости.

«Центральная комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины и государственный надзорный комитет проводят в его отношении дисциплинарное разбирательство и проверку», — цитирует агентство заявление китайских властей. Отмечается, что на практике указанные формулировки, как правило, обозначают, что человек, о котором идет речь, стал фигурантом антикоррупционного разбирательства.

Так, дело экс-главы крупнейшей китайской нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Илиня, приговоренного весной текущего года к 13 годам заключения, с идентичной формулировкой также поначалу расследовала комиссия ЦК китайской компартии. Позднее власти заявили, что функционер утратил свои идеалы и убеждения, связавшись с политическими мошенниками. Его исключили из рядов КПК и арестовали.

За последний год в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков, напоминает агентство. Среди прочих по делам о коррупции были осуждены вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая Лоу Вэньлун, приговоренный к пожизненному заключению и бывший замдиректора Госбанка развития Ли Цзипин, получивший 14 лет тюрьмы.