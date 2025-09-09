Бывший российский мэр-бизнесмен отдал государству миллиард рублей

С экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина взыскали 1 млрд руб в пользу государства

С бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина взыскали один миллиард рублей в пользу государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Решение принято судом по антикоррупционному иску ведомства, оно вступило в законную силу. Изъятые средства перечислены в бюджет.

Прокуратура установила, что Сорокин на посту градоначальника с октября 2010 года по октябрь 2015-го занимался коммерческой деятельностью, покровительствовал деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, представляя им льготные условия с целью извлечения прибыли. Благодаря этому были построены 35 домов жилого комплекса «Новая Кузнечиха», от реализации которых Сорокин заработал полтора миллиарда рублей в период с 2014 по 2022 год.

Ранее по иску Генпрокуратуры у него и подконтрольных ему компаний конфисковали 1,5 миллиарда рублей, законность получения которых мэр-бизнесмен не смог подтвердить.

Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. В его уголовном деле оказались сведения, составляющие гостайну.