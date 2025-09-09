Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 9 сентября 2025Россия

Украина потеряла элемент одной из самых мощных систем ПВО в мире

МО России: ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК С-300
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина потеряла элемент одной из самых мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире — зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По информации Минобороны, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК. В каком регионе Украины базировался этот элемент системы ПВО, не уточняется.

Кроме того, российские военные поразили базы иностранных наемников, пункты управления дронами и склады боеприпасов украинских войск. При ударе использовались ракеты, артиллерия, авиация и беспилотники.

Ранее, 1 сентября, ВС России уничтожили состоящие на вооружении Украины ракетные комплексы HIMARS и Patriot.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о подготовке российских войск к генеральной битве за Донбасс

    Лукашенко потребовал срочно снизить инфляцию в Белоруссии

    Вэнс сравнил публикации о Трампе и Эпштейне с фейками о России

    Мост Трампа предложили построить в коридоре Алиева

    Премьер одной страны ушел в отставку из-за беспорядков

    Российские хакеры взломали сайты финансирующих ВСУ фондов

    Курс евро поднялся выше 98 рублей

    «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в своих самолетах после решения суда. Сколько вещей можно брать с собой в салон?

    Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

    В Латвии испугались флага Российской империи и одной надписи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости