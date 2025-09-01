Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot ВСУ

Российские военные уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Patriot», а также многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65. Вся техника — производства США.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Российская Армия также нанесла удары по пунктам управления и цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Атаки по военным объектам Украины совершались с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили долговременную огневую точку ВСУ в районе Северска в Донецкой народной республике. Цель была уничтожена.