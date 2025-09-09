Часть детской горки упала на голову ребенка в российском городе

«112»: В Кирове на голову ребенка рухнула конструкция от детской горки

В Кирове на ребенка рухнула конструкция от детской горки. О произошедшем инциденте сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняется, школьник играл на площадке на Морозовской улице, когда внезапно на него обрушилась часть горки. Один из мальчиков забрался на крышу домика и ухватился за фанерную обезьянку, однако она сломалась, отлетев в другого ребенка.

Пострадавший встал, отряхнулся и побежал домой, где ему вызвали скорую. Медики осмотрели ребенка и увезли в больницу. Юному пациенту наложили несколько швов.

Родители детей претензий друг к другу не имеют, уточняет канал.

Как сообщалось ранее, в Северной столице России у трехлетней девочки случился разрыв селезенки на прогулке в детском саду. Она неудачно облокотилась на край детской горки. По факту происшествия в дошкольном учреждении инициировали проверку.