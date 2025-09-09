Силовые структуры
16:19, 9 сентября 2025Силовые структуры

Четыре менеджера из российского ОПК попались на помощи бизнесменам с договорами

В Нижнем Новгороде осудили четверых сотрудников ОПК за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде осудили четверых сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статье 290 («Получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2018 по 2024 годы четыре менеджера одного из оборонных предприятий региона получили от руководителей коммерческих организаций получили взятки за заключение договоров на поставку материально-технических ценностей для компании. Сумма взяток составила более семи миллионов рублей.

Их противоправные действия выявили и пресекли оперативные сотрудники ФСБ.

Суд приговорил двоих мужчин к семи годам колонии общего режима и штрафу от одного до 1,5 миллионов рублей, еще двое получили 3,5 и пять лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что следователи арестовали имущество бывшего российского чиновника по делу о взятке.

